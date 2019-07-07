البديري يدعو للتحقيق في ملف القرى العصرية

دعا النائب عن كتلة تيار الحكمة علي البديري، الاحد، المجلس الاعلى لمكافحة الفساد لفتح ملف القرى العصرية التي صرفت عليها مليارات الدنانير دون جدوى او فائدة.

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، إن "مشاريع القرى العصرية التي صرفت عليها مليارات الدنانير لو انها استكملت وفق الرؤية التي انشأت من خلالها لكانت ذات فائدة قصوى في عدة ميادين"، مبينا ان "تلك القرى كانت ستوفر عملا لالاف الكفاءات والخبرات في مجالي الهندسة والطب البيطري، اضافة الى استثمار الاف الدوانم من الاراضي، وتحسين نوعية الانتاج الحيواني والزراعي".



واضاف البديري، أن "ماحصل ان تلك المشاريع بعضها استكملت المباني السكنية فيه لكنها بقيت مهجورة لعدم بناء اي مرافق خدمية في تلك المناطق، كما ان مشاريع اخرى لم يتم العمل فيها لعدم تقديم اي قروض للمهندسين والاطباء البيطرين كي يبدأو بمشاريعهم الاستثمارية في تلك القرى ماجعلهم يعزفون عن العمل فيها"، لافتا الى ان "قرى اخرى وصلت فيها نسب التنفيذ مراحل متقدمة جدا لكنها لم تستكمل حتى اللحظة بعد ان تم تحويل مبالغ التخصيصات لها ضمن الموازنة من قبل وزارة الزراعة الى قطاعات اخرى وتركت تلك المشاريع معلقة دون استكمال".



واكد البديري، ان "سوء التخطيط بعمل وزارة الزراعة وعدم امتلاكها رؤية واقعية لتلك المشاريع المهمة والستراتيجية تسبب بهدر مبالغ طائلة جدا دون جدوى، مايتسوجب تدخل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد وفتح جميع ملفات تلك المشاريع للوصول الى الاطراف التي كانت السبب في هذا التخبط وضياع الاموال دون فائدة تذكر