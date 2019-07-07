الكتلة الاكبر تعود من جديد وقوى سياسية تسعى لها

كشف مصدر سياسي، ان كتلا سياسية تعمل للم الشمل لتشكيل الكتلة الاكبر، فيما اشار الى ان الاحداث السياسية التي حصلت سابقا تجعل تشكيل الكتلة الاكبر صعبا.

وقال المصدر ان "الكتل السياسية الكبرى تعمل كل منها على حدة، للم شتاتها والتحضير لتشكيل الكتلة الكبرى"، مبيناً أنّ "بعض الكتل نقاط التقارب بينها واضحة جداً، مع وجود خلافات بسيطة".

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واضاف ان "الكتل تحاول استغلال فشل تجربة الحكومة الحالية للتنظير لإعادة الكتلة الكبرى"، لافتاً إلى أنّ "المعادلة السياسية بدت متغيرة اليوم، والواقع أفرز انقساماً سياسياً داخل المكون الواحد، وانعكس ذلك على التحالفات، ما يجعل من إعادة تشكيل كتلة واحدة كبرى أمراً لا يخلو من الصعوبة وسيواجه بعقبات كثيرة".

يذكر ان الانتخبات السياسية التي جرت في الـ12 من ايار عام 2018 افرزت تحالفات كبيرة بين الكتل السياسية، لكن سرعان ما تفككت هذه التحالفات بسبب خلافات سياسية غالبيتها على توزيع المناصب في الحكومة.