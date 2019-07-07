ميسي يواصل الهجوم على التحكيم في كوبا أميركا

قائد التانغو هاجم التحكيم عقب مباراة نصف النهائي أمام البرازيل، وتعرض للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث بين الأرجنتين وتشيلي، والتي فاز بها منتخب بلاده بنتيجة (2-1).

وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نشر ليو صورة جماعية للمنتخب الأرجنتيني.



وأرفق ميسي تعليقاً على الصورة: "نحن نخرج من الكأس بانتصار لكن فوق هذا رأسنا عالٍ مع إحساس بأن الكرة ليست عادلة لنا".

وأضاف: "لأننا كنا أفضل أمام البرازيل استحقينا أن نكون في النهائي غداً، لكن علينا بالمضي قدماً مع تفاؤل لأن هناك مستقبل للاعبين وعليكم إعطائهم بعض الوقت".

يذكر أن البرازيل ستلاقي بيرو، اليوم الأحد بنهائي كوبا أمريكا، في الساعة الحادية عشرة مساءً.