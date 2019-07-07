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ميسي يواصل الهجوم على التحكيم في كوبا أميركا

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2019-07-07 | 09:37

ميسي يواصل الهجوم على التحكيم في كوبا أميركا

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واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ، هجومه على التحكيم في منافسات كوبا أميركا 2019 والتي تستضيفها البرازيل.
قائد التانغو هاجم التحكيم عقب مباراة نصف النهائي أمام البرازيل، وتعرض للطرد في مباراة تحديد المركز الثالث بين الأرجنتين وتشيلي، والتي فاز بها منتخب بلاده بنتيجة (2-1).

وعبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، نشر ليو صورة جماعية للمنتخب الأرجنتيني.


وأرفق ميسي تعليقاً على الصورة: "نحن نخرج من الكأس بانتصار لكن فوق هذا رأسنا عالٍ مع إحساس بأن الكرة ليست عادلة لنا".

وأضاف: "لأننا كنا أفضل أمام البرازيل استحقينا أن نكون في النهائي غداً، لكن علينا بالمضي قدماً مع تفاؤل لأن هناك مستقبل للاعبين وعليكم إعطائهم بعض الوقت".

يذكر أن البرازيل ستلاقي بيرو، اليوم الأحد بنهائي كوبا أمريكا، في الساعة الحادية عشرة مساءً.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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