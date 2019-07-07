رئيس اتحاد الكرة المصري يقيل مدرب الفراعنة ويستقيل من منصبه

وقال أبو ريدة إن "هذا القرار يأتي كإلتزام أدبي رغم أن اتحاد كرة القدم لم يقصر في شيء تجاه المنتخب الوطني وقدم له كل الدعم المادي والمعنوي على الوجه الأكمل".

وعن مصير الجهاز الفني والإداري للفريق، أكد أنه "مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه".



وأكد أبو ريدة أنه "من واقع المسؤولية الوطنية فإنه مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدف نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا".

يذكر أن منتخب مصر قد نال خسارته على يد جنوب أفريقيا في دور الـ16 ليودع البطولة من الدور الاقصائي الأول.