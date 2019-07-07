إيران تعلن تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

وقال كمالوندي، إنه "وفقاً للقرار الصادر عن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للأمن القومي فقد تم اليوم اتخاذ الخطوة الثانية، وسلمنا ممثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسودة وثيقة التغييرات الحاصلة وسيتم في غضون ساعات البدء برفع نسبة التخصيب فوق 3.67 بالمائة"، بحسب وكالة أنباء "فارس".من جانبه، قال كبير المفاوضين النوويين الإيراني، عباس عراقجي: "سنبعث برسالة اليوم للاتحاد الأوروبي بأننا سنخفض التزاماتنا وهي خطوة تهدف إلى الحفاظ على الاتفاق".

جدير بالذكر أن مهلة الـ60 التي حددتها إيران للقوى الأوروبية من أجل إنقاذ الاتفاق النووي، انتهت.