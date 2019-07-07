الجملة العصبية: ٩٩٥٢ حالة طارئة منذ مطلع 2019 بينها ١٢٨٠ حادث سير

اعلنت مستشفى جراحة الجملة العصبية، الاحد، عن استقبالها ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال النصف الاول من ٢٠١٩ اصابات بالرأس والحبل الشوكي بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة.

وقال مدير المستشفى وليد خالد الحيالي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "طوارئ المستشفى تعمل على مدار الساعة وبكادر متخصص متكامل وتستقبل مختلف اصابات الحبل الشوكي والدماغ"، مبينا ان "المستشفى استقبلت ٩٩٥٢ حالة طارئة خلال الستة اشهر الاولى من العام الجاري جميعها بالرأس والحبل الشوكي".

واضافت ان "من بينها ١٢٨٠ حادث سير و٢٥١٢ حالة سقوط من اماكن مرتفعة فضلا عن ٣٥ اصابة بالراس نتيجة الرمي العشوائي"، مشيرا الى ان "المستشفى سجلت خلال النصف الاول من العام الحالي ١٨٧٠ اصابة بجلطة دماغية فضلا عن عشرات الحالات من الاصابة بالراس نتيجة التعرض لشدة خارجية والشجار وغيرها من الحالات الاخرى".

وتابعت ان "جميع الحالات تلقت العناية الطارئة وبعضها حول للعناية المركزة لخطورة الحالة واخرى احتاجت الى تداخلات جراحية عاجلة".