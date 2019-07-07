نائب يبدي رفضه للتصريحات و'الفبركات المسيئة' لقادة الجيش ويعتبرها 'محاولات يائسة'

وقال المحلاوي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه: "لاحظنا خلال الأيام الماضية صدور تصريحات وفبركات تسيء للجيش العراقي وقادته واتهامات ظالمة تنال من قياداته، وهذا أمر مرفوض ونقف بالضد منه وهي محاولات يائسة لاستهداف حصن العراق".وأضاف، أن "الجيش العراقي مفخرة لجميع العراقيين وقاتل الإرهاب وأعطى تضحيات سخية ودماء غالية في الدفاع عن العراق وشعبه، وأن الإساءة له إساءة للعراقيين بمختلف ألوانهم ومذاهبهم وديناتهم".

وأكد بالقول: "يجب على القوى السياسية اتخاذ موقف رافض لتلك الإساءات والاتهامات الباطلة التي تصدر ضد قياداته، وكما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ موقف حازم ضد كل من يحاول اضعاف تلك المؤسسة لغايات شريرة ومشبوهة مدعومة خارجياً بمعاونة أخرى داخلية ممولة لاستهداف أمن واستقرار الوطن".



وتابع، أن "الجيش هو سور الوطن وحامي أرضه وشعبه وله فضل على العراقيين وأن قياداته مفخرة للشعب العراقي ولهم تأريخ مشرف وناصع خلال السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وتشهد لهم ساحات القتال وقدموا ومازالوا يقدمون الكثير في سبيل الوطن كي ينعم أبناءه بالأمن والسلام ولا تتسع الكلمات والبيانات عن وصف ما قدموه للعراق".