اعتبر عضو مجلس النواب عادل المحلاوي، الأحد، أن ما وصفها بـ"الفبركات المسيئة" للجيش وقادته مؤخراً هي "محاولات يائسة لاستهداف حصن العراق"، داعياً القوى السياسية إلى اتخاذ موقف رافض لتلك "الإساءات والاتهامات الباطلة".
وأضاف، أن "الجيش العراقي مفخرة لجميع العراقيين وقاتل الإرهاب وأعطى تضحيات سخية ودماء غالية في الدفاع عن العراق وشعبه، وأن الإساءة له إساءة للعراقيين بمختلف ألوانهم ومذاهبهم وديناتهم".
وأكد بالقول: "يجب على القوى السياسية اتخاذ موقف رافض لتلك الإساءات والاتهامات الباطلة التي تصدر ضد قياداته، وكما يتطلب من القائد العام للقوات المسلحة اتخاذ موقف حازم ضد كل من يحاول اضعاف تلك المؤسسة لغايات شريرة ومشبوهة مدعومة خارجياً بمعاونة أخرى داخلية ممولة لاستهداف أمن واستقرار الوطن".
وتابع، أن "الجيش هو سور الوطن وحامي أرضه وشعبه وله فضل على العراقيين وأن قياداته مفخرة للشعب العراقي ولهم تأريخ مشرف وناصع خلال السنوات الماضية في محاربة الإرهاب وتشهد لهم ساحات القتال وقدموا ومازالوا يقدمون الكثير في سبيل الوطن كي ينعم أبناءه بالأمن والسلام ولا تتسع الكلمات والبيانات عن وصف ما قدموه للعراق".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يبدي رفضه للتصريحات و'الفبركات المسيئة' لقادة الجيش ويعتبرها 'محاولات يائسة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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