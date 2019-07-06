نائب يصف الحديث عن المعارضة بـ'الفوضى'

وصف النائب عن كتلة صادقون عدي عواد، السبت، الحديث عن معارضة بعد مرور عام على تشكيل الحكومة بأنها "فوضى"، لافتا الى أن اي معارضة تولد بعد الاخفاق في الحصول على مكاسب سياسية ستكون كيدية تحاول تسقيط الحكومة وليس تقويمها.
وقال عواد في حديث لـ الخليج 365، إن "المعارضة من المفترض ان تحدد بالجلسة الاولى لمجلس النواب، اما الحديث عن معارضة مع مرور عام على عمر الحكومة فهو امر لا يتعدى كونه فوضى"، مبينا ان "حضور بعض الجهات للمفاوضات وحوارات تشكيل الحكومة ثم بعدها تتحدث عن ذهابها للمعارضة فهو دليل على زعلها لعدم حصولها على ماتريد من مناصب".
واضاف عواد، أن "اي معارضة تولد بعد الاخفاق في الحصول على مناصب او مكاسب سياسية، فحينها ستكون معارضة كيدية تحاول تسقيط الحكومة وليس تقويمها".
واضاف عواد، أن "اي معارضة تولد بعد الاخفاق في الحصول على مناصب او مكاسب سياسية، فحينها ستكون معارضة كيدية تحاول تسقيط الحكومة وليس تقويمها".
وكان تيار الحكمة الوطني اعلن، الأحد 16 حزيران 2019، تبنيه خيار المعارضة السياسية للحكومة وما يستلزمه من دور وحراك وأداء.
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