عضو في الأمن النيابية يحذر من 'مخطط لإقصاء خبرات عسكرية'

حذر عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الكربولي، السبت، من "مخطط" يهدف إلى "إقصاء خبرات عسكرية"، فيما تساءل قائلاً: "التكنولوجيا الحديثة سهّلت فبركة الفيديوهات فكيف يمكن الوثوق بالتسجيلات الصوتية". وقال الكربولي في تغريدة على صفحته بموقع (تويتر): "نحذر من مخطط يهدف لإقصاء الخبرات العسكرية من مواقع المسؤولية في قيادة العمليات". وأشار إلى أن "العمل الاستخباري المحترف يقتنص المعلومة المهمة ولا ينتظر العثور عليها عبر الإعلام".



وأضاف، أن "التكنولوجيا الحديثة سهلت فبركة الفيديوهات فكيف يمكن الوثوق بالتسجيلات الصوتية، وبكل الأحوال سننتظر نتائج التحقيق".

وأضاف، أن "التكنولوجيا الحديثة سهلت فبركة الفيديوهات فكيف يمكن الوثوق بالتسجيلات الصوتية، وبكل الأحوال سننتظر نتائج التحقيق".

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