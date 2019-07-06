نائب عن الحكمة: عدم حسم ملف الوكالات والدرجات الخاصة بموعدها خرق قانوني

وقال بخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "عدم حسم ملف الوكالات والدرجات الخاصة بالموعد المحدد بالموازنة خرق قانوني واي تمديد لهذا الامر هو خرق اخر"، مبينا اننا "نرفض تمديد فترة عمل الوكالات وطالبنا بشكل واضح بعدم التمديد".وأضاف بخاتي، انه "بحال تم فرض الامر الواقع والتصويت على تمديد عمل الوكالات وحصول التعديل على الاغلبية، فاننا حينها سنطالب بجدولة هذا الملف"، لافتا الى اننا "سنطلب بكل وضوح بان يتم حسم الدرجات الخاصة وفق توقيتات تحدد ضمن الفترة المحدة للتمديد وان لاتترك الامور عائمة".

واكد بخاتي، ان "هنالك 4600 درجة خاصة ومقترح التمديد هو لاربعة اشهر، بالتالي فعلى الحكومة تقسيم تلك الدرجات على الاشهر الاربعة وان تحسم كل عدد منها بالموعد المحدد شهريا".



وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الثلاثاء 2 تموز 2019 القراءة الثانية لمقترح التعديل الاول للموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.