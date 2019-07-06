لجنة العلاقات الخارجية تصدر بيانا بخصوص تصريحات السفير العراقي في واشنطن

اصدرت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، بيانا بخصوص تصريحات السفير العراقي في واشنطن، فيما دعت وزارة الخارجية الى ضرورة ضبط تصريحات موظفيها.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تأسف لما صدر من تصريحات غير مسؤولة على لسان السفير العراقي في واشنطن عن ما عبر عنه بوجود اسباب موضوعية قد تدعو لأقامة علاقات مع الكيان الصهيوني".
واضافت "اننا في لجنة العلاقات الخارجية، نؤكد موقفنا المعبر عن ارادة شعبنا في المقاطعة التامة مع الكيان الصهيوني، ورفضنا لسياساته العنصرية في احتلال الاراضي الفلسطينية".
ودعت اللجنة وزارة الخارجية الى "ضرورة ضبط تصريحات موظفيها وممثلينا في البعثات الدوبلوماسية، وبما ينسجم مع السياسة الخارجية للحكومة".
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