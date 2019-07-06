المتحدث باسم الصدر: الحكومة ستكون على المحك إن لم يُطبق الأمر الديواني الأخير

وقال صلاح العبيدي في حديث لـ الخليج 365، إن "في حال لم يطبق البيان (الامر الديواني لرئيس الوزراء عبد المهدي بشأن الحشد الشعبي)، ممكن ان يكون هو المحك الذي على اساسه تبقى او لا تبقى حكومة عادل عبد المهدي"، مستبعدا أن "يتحول الموضوع الى الشارع العراقي".وأضاف العبيدي، أن "محور الامر الديواني هو لاستعدادة هيبة العراق، لكن يبدو ان بعض الفصائل لم تكن مستجيبة بشكل ايجابي، وعليه هذا الموضوع متوقف على تطبيقه من خلال اللجان التي وضعها لاجله رئيس الوزراء، على اعتبار ان الموضوع يطبق من خلال لجان"، لافتا الى أن كل ذلك "متوقف على ما هي الاجراءات التي ستطبق".

وبشأن انسحاب سرايا السلام من قاطع سامراء، أشار المتحدث باسم الصدر، الى أن "القاطع لايتم الانسحاب منه لأن هنالك ثغرة امنية اذا ما انسحب"، مؤكدا أن "اكثر من 90% من هذه المقرات تم اغلاقها وفق اوامر سابقة قبل نحو سبعة اشهر، والمتبقي مقرين في بعض المحافظات او اكثر من ذلك".



وأصدر القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يوم الاثنين (1 تموز 2019)، أمراً ديوانياً خاصاً ب‍‍الحشد الشعبي، وجاء في الأمر الذي تضمن عشرة نقاط، تأكيده على "ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط الحشد رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على داعش، واستبدالها بـتسميات عسكرية (فرقة، لواء، فوج..الخ)".