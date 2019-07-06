رونالدو لميسي: عليك أنّ تؤمن بالأحلام.. لا تستسلم أبداً

راقصو التانجو أقصوا من كوبا أميركا، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام البرازيل بهدفين نظيفين، ليتبخر حلم الأرجنتيني في تحقيق لقب مع منتخب بلاده.

وقال رونالدو في رسالته إلى ميسي التي نقلتها صحيفة "آس" في نسختها الأرجنتينية: "عليك أنّ تؤمن بالأحلام، لأن كل شيء ممكن".



وأضاف: "لن تضطر أبدًا إلى الاستسلام، ولا يجب عليك أبدًا الاستسلام، يجب دائماً أنّ تحافظ على المحاولة".