رونالدو لميسي: عليك أنّ تؤمن بالأحلام.. لا تستسلم أبداً

2019-07-06 | 12:15
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وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، رسالة إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، بعد خسارة الأخير لقب كوبا أميركا مع منتخب التانجو.
راقصو التانجو أقصوا من كوبا أميركا، بعد الخسارة في نصف النهائي أمام البرازيل بهدفين نظيفين، ليتبخر حلم الأرجنتيني في تحقيق لقب مع منتخب بلاده.
وقال رونالدو في رسالته إلى ميسي التي نقلتها صحيفة "آس" في نسختها الأرجنتينية: "عليك أنّ تؤمن بالأحلام، لأن كل شيء ممكن".
وأضاف: "لن تضطر أبدًا إلى الاستسلام، ولا يجب عليك أبدًا الاستسلام، يجب دائماً أنّ تحافظ على المحاولة".
وقال رونالدو في رسالته إلى ميسي التي نقلتها صحيفة "آس" في نسختها الأرجنتينية: "عليك أنّ تؤمن بالأحلام، لأن كل شيء ممكن".
وأضاف: "لن تضطر أبدًا إلى الاستسلام، ولا يجب عليك أبدًا الاستسلام، يجب دائماً أنّ تحافظ على المحاولة".
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