رئيس برشلونة: نيمار يريد العودة.. ولكن؟

وقال بارتوميو، في مؤتمر تقديم الهولندي الشاب فرينكي دي يونج، رداً على سؤال بخصوص عودة نيمار، "نعرف أنه يريد العودة، لكن في نفس الوقت نعرف أيضاً أن ناديه لا يفكر في بيعه، هل ديمبلي أفضل من نيمار؟ بالنسبة لي. أرى ديمبلي لاعبًا مختلفًا، ونريده معنا لأطول فترة".



وبخصوص صفقة مدافع أياكس ماتياس دي ليخت المحتمل انتقاله إما ليوفنتوس أم برشلونة، قال رئيس البرسا، بحسب موقع "جول": "قلت أكثر من مرة أنني أعرف أين سيستقر دي ليخت، لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، عليهم أن يُعلنوا أولاً".