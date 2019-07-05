تخصيص يومين في الاسبوع لعقد جلسات البرلمان

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيكون عقد جلسات مجلس النواب، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع".

وأضاف أنه "سيكون عمل اللجان النيابية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".

