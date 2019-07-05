تخصيص يومين في الاسبوع لعقد جلسات البرلمان

أفاد مصدر برلماني، الجمعة، بتخصيص يومين في الأسبوع لعقد جلسات مجلس النواب.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "سيكون عقد جلسات مجلس النواب، يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع".
وأضاف أنه "سيكون عمل اللجان النيابية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".
وأضاف أنه "سيكون عمل اللجان النيابية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع".
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