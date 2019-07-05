إمرأة تنتحر حرقا وسط البصرة

افاد مصدر امني في محافظة البصرة، الجمعة، بأن إمرأة انتحرت حرقا وسط المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "إمرأة اقدمت، اليوم، على الانتحار باضرام النار في جسدها داخل منزلها وسط البصرة، بحسب رواية ذويها".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".
واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الجثة تم نقلها الى دائرة الطب العدلي، وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادث".
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