علماء يجرون تجربة لمعرفة أثر درجات الحرارة المحيطة على نوم الإنسان
وذكرت وسائل إعلام، ان "العلماء أجروا دراسة على مجموعتين من الفئران المخبرية، وكانت المجموعة الأولى عبارة عن فئران طبيعية، بينما كانت المجموعة الثانية فئران معدلة، حيث تم فصل الخلايا العصبية المسؤولة عن مؤشر سرعة النوم".
وراقب العلماء الفئران من حيث جودة النوم بدرجات حرارة مختلفة، وتم إيلاء اهتمام خاص لمرحلة النوم السريع، حيث يزداد نشاط الدماغ، وخلال هذه المرحلة تحدث الأحلام.
وأظهرت نتائج الدراسة أنه في درجات الحرارة المرتفعة تزداد مدة مرحلة النوم السريع عند فئران المجموعة الأولى، بينما لدى الفئران المعدلة لم تحدث أي تغييرات، وفق موقع "gismeteo".
وأكد العلماء أن ارتفاع درجة الحرارة في هواء غرفة النوم يؤثر على جودة النوم إيجابيا، مما يطيل مرحلة النوم السريع التي ينشط فيها الدماغ.
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