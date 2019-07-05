'داعش' يتبنى هجوماً وقع في لبنان

تبنى تنظيم "داعش"، الاعتداء الذي استهدف فيه مواقع عسكرية في مدينة طرابلس اللبنانية وأسفر عن مقتل ضابطين وجنديين الشهر الماضي.
وذكر التنظيم في بيان ان "منفذ الهجوم على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في مدينة طرابلس، يوم الجمعة الموافق للـ28 من رمضان، هو من جنود الدولة الإسلامية".
يشار إلى أن الهجوم وقع يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران الماضي.
يشار إلى أن الهجوم وقع يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران الماضي.
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