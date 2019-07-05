'داعش' يتبنى هجوماً وقع في لبنان

وذكر التنظيم في بيان ان "منفذ الهجوم على الجيش اللبناني وقوات الأمن اللبنانية في مدينة طرابلس، يوم الجمعة الموافق للـ28 من رمضان، هو من جنود الدولة الإسلامية".

يشار إلى أن الهجوم وقع يوم الاثنين الموافق الثالث من حزيران الماضي.

