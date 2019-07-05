وجهت السلطات الدنماركية الاتهامات لثلاثة أشخاص بتزويدهم تنظيم "داعش" الإرهابي بطائرات مسيرة. وأكد المدعي كريستيان كيرك أن المتهمين الثلاثة في سن 30 عاما، ويحمل اثنان منهم الجنسية الدنماركية، كانوا يشترون خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 بشكل متعمد ومنتظم، طائرات مسيرة صغيرة وقطع غيار لها وكاميرات حرارية ومعدات مختلفة لتسليمها لاحقا لمسلحي "داعش" في سوريا والعراق.



وأشار إلى أن تلك الدرونات والمعدات تحولت في أيدي الإرهابيين إلى أسلحة في غاية الخطورة واستخدمت في الأعمال القتالية، وقال: "قد يبدو ذلك قائمة مشتريات لمشروع ترفيهي، لكن الأمر خطير للغاية".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدنمارك تتهم ثلاثة أشخاص بتزويد 'داعش' بطائرات مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.