الداخلية: شرطة الانبار اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم وتبحث عن البقية

اعلنت وزارة الداخلية، الجمعة، ان شرطة محافظة الانبار اعتقلت عددا من المتورطين بالاعتداء على منزل المعلم الذين ظهورا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة ان القوات الامنية مازالت تبحث عن عدد آخر منهم.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "نظرا للقيمة الاعتبارية العليا والمقام الكبير الذي يحظى به معلمي العراق الكرام باعتبارهم مربي الاجيال وصاحبي الفضل الاول علينا جميعا وبناءً على ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي من حادثة اعتداء على مدرس في مدينة هيت غرب محافظة الانبار من قبل مجموعة اشخاص وبمتابعة دقيقة من قبل ورزير الداخلية ياسين طاهر الياسري وتوجيهاته الى شرطة الانبار القاضية بالقاء القبض على المتهمين بالقضية واحالتهم الى القضاء وبناء على ذلك تمكنت شرطة الانبار من القاء القبض على عدد منهم".
واضافت الوزارة، أن "البحث مازال جاريا عن الاخرين من قبل قوات شرطة سوات في المحافظة تمهيدا لالقاء القبض عليهم وتسليمهم للقضاء لينالوا جزائم العادل".
واعلنت شرطة قضاء هيت بمحافظة الانبار، اليوم الجمعة، ايقاف اربعة اشخاص ظهروا في مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يعتدون على احد الاسر في القضاء، مبينة ان المعلم وزوجته المعتدى عليهم اضطرا في السابق لمبايعة تنظيم "داعش" بحكم إرتباط اقاربهم بقيادات التنظيم.
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