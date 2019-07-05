الأولمبية الدولية ترفع الحظر المفروض على الرياضة الكويتية

وذكرت "الأسوشيتد برس" في خبر، ان "اللجنة الأولمبية الدولية أعادت عضوية اللجنة الأولمبية الكويتية والتي كانت معلقة منذ العام 2015، ورفعت الحظر عنها".

وكان تعليق العضوية يعني مشاركة الرياضيين الكويتيين في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016 "كلاعبين أولمبيين مستقلين" دون علم أو نشيد وطني.



ورفعت اللجنة الأولمبية الدولية الحظر جزئيا العام الماضي قبل دورة الألعاب الآسيوية وأولمبياد بيونس أيرس للشباب، مع انتظار انتخابات أولمبية جديدة ووعد من الحكومة الكويتية بعدم التدخل في شؤون اللجنة الأولمبية بالبلاد.

وتم رفع الإيقاف الرياضي بناء على قرار المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، والصادر الجمعة، بعدما أوفت الكويت بكافة الالتزامات من خلال خريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين جميع الأطراف.

