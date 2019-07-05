عبد المهدي يهنئ العراقيين بإدراج بابل على لائحة التراث العالمي

هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الجمعة، العراقيين بمناسبة إدراج بابل على لائحة التراث العالمي.
وأضاف "أبارك الجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح هذا الملف من المعنيين في وزارة الثقافة والآثاريين والجهات المساندة ووسائل الإعلام، كما اتقدم بجزيل الشكر للدول التي وقفت مع العراق ودعمت هذه الجهود".
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن "هذه المناسبة تأتي لتضيف معانٍ قيّمة الى مكانة العراق بين الأمم، وهي تذكير بأن أرض الرافدين هي بالفعل عماد ذاكرة البشرية، وأصل انبثاق الحضارة منذ بدأ الإنسان التدوين".
وتابع عبد المهدي، "نتطلع الى أن تنال بابل وسائر المواقع الآثارية الأخرى أضواء الاهتمام والرعاية، وجهود البحث والتنقيب العالمية، لتستكمل الإنسانية سجل تأريخها الذي بدأ من بلاد ما بين النهرين".
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