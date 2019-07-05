الزوراء يتعادل مع النجف في مباراة دراماتيكية

المواجهة التي اقيمت على ملعب النجف الاولمبي، شهدت اندفاعاً من قبل لاعبي النوارس، حيث سجل علاء عباس اول الاهداف في الدقيقة التاسعة، قبل ان يعدل النجف النتيجة في الدقيقة 21 عن طريق كرار عامر، لتعود كتيبة النوارس وتسجل هدفين في الدقيقتين 25 و43 عن طريق حسين جويد وعلاء عباس، لينتهي الشوط الاول بثلاثة اهداف لهدف.في الشوط الثاني، انتفض غزلان البادية، وتمكنوا من تشكيل الخطر على مرمى الزوراء، واستطاعوا ان يترجموا ضغطهم بتسجيلهم هدفين، الاول حمل توقيع النيجيري كيغسلاي إيدوه في الدقيقة 58 وبعد 10 دقائق سجل علي رشيد هدف التعديل للنجف، لتنتهي المباراة بتعادل دراماتيكي 3-3.

التعادل رفع رصيد النوارس الى النقطة 58 في المركز الثالث، فيما بلغ النجف النقطة 38 في المركز الخامس عشر.

