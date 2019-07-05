المنافذ الحدودية تضبط مسافرا ايرانيا بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشيب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط مسافر ايراني بحوزته مادة مخدرة في منفذ الشيب.
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "تم ضبط مسافر إيراني بحوزته مادة مخدرة نوع (ترياك) وبوزن (40) غرام في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان".
وأضافت أنه "تم إحالة المسافر وما تم ضبطه واستنادا الى كتاب مركز شرطة المنفذ ووفق محضر اصولي إلى مركز شرطة الشيب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".
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