الرد السريع يعثر على مضافتين لـ'داعش' جنوبي ديالى

وذكرت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء الثالث في فرقة الرد السريع تمكن، اليوم، من العثور على مضافتين لتنظيم داعش جنوب بهرز بمحافظة ديالى".

وأضافت أنه "عُثر بداخل المضافات على عدد من قنابر الهاون مختلفة الأحجام وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع".

