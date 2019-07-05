الرد السريع يعثر على مضافتين لـ'داعش' جنوبي ديالى

أعلنت فرقة الرد السريع، الجمعة، العثور على مضافتين لتنظيم "داعش" الإرهابي جنوبي محافظة ديالى.
وذكرت الفرقة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "اللواء الثالث في فرقة الرد السريع تمكن، اليوم، من العثور على مضافتين لتنظيم داعش جنوب بهرز بمحافظة ديالى".
وأضافت أنه "عُثر بداخل المضافات على عدد من قنابر الهاون مختلفة الأحجام وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع".
وأضافت أنه "عُثر بداخل المضافات على عدد من قنابر الهاون مختلفة الأحجام وعدد من العبوات الناسفة محلية الصنع".
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