نائب: ادراج بابل على لائحة التراث يصب بمصلحة ايرادات العراق عموما وبابل خصوصا

وقال الطفيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الثقافة والحكومة المحلية في بابل في مدينة باكو وصولا الى ادراج اثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي هي جهود مشكورة يشار لها بالبنان"، مبينا ان "‏إدراج اثار بابل ضمن لائحة التراث العالمي هو انجاز كبير سيجعلها ضمن قائمة المواقع السياحية العالمية ما يعني انها ستكون نقطة استقطاب عالمي للسياح والباحثين من داخل وخارج البلد، ماسينعكس ايجابا على دعم حركة السياحة اضافة الى الدعم الذي سيتحقق من الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية".واضاف الطفيلي، انه "وبعد قرار اليونسكو فاننا لدينا كل الثقة بان يتم تسخير الجهود للنهوض بهذا المعلم الحصاري والتراثي المهم ليكون صرحا يعطي رسالة ايجابية لكل دول العالم باهتمام العراق بالمعالم الاثرية"، لافتا الى ان "هنالك اموالا تم تخصيصها ضمن الموازنة الخاصة بالمحافظة لاعمار اثار بابل وكلنا امل بان يتم صرفها وفق اليات علمية حديثة لنهوض بواقع تلك المعالم الاثرية بالشكل الافضل".

واشار الى، ان "مدينة بابل الاثرية ليست مدينة سياحية فقط بل هي نقطة لتلاقي الكثير من وفود العالم وبما يصب في مصلحة ايرادات الدولة العراقية عموما ومحافظة بابل خصوصا"، مشددا على ان "قرار اليونسكو يجعل الحكومة الاتحادية تركز على ترميم البنى التحتية فيها وان يتم تقديم التسهيلات الكاملة للنهوض بها".



واكد الطفيلي ان "مدينة بابل الاثرية هي مدينة عريقة وصدرت منها ضمن الحقب الزمنية المختلفة الكثير من دساتير العالم وكانت عاصمة لدول العالم في فترات كثيرة وهي تضم الكثير من الخفايا وهنالك اثار غير معلنة حتى اللحظة ونتامل من الجهات المستكشفة الاطلاع على امور كثيرة ستكون ذات منفعة اكبر لايضاح اهمية المدينة ودورها على مر العصور".

وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.

