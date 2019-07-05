نائب: ادراج بابل على لائحة التراث يصب بمصلحة ايرادات العراق عموما وبابل خصوصا

اعتبر النائب عن محافظة بابل سالم الطفيلي، الجمعة، ان ادراج مدينة بابل الاثرية على لائحة التراث العالمي "انجاز كبير سيجعل منها نقطة استقطاب عالمي" للسياح والباحثين من داخل وخارج البلد، مشيرا الى ان المدينة ليست مدينة سياحية فقط بل هي نقطة لتلاقي الكثير من وفود العالم، فيما اكد ان هذا القرار يصب في مصلحة ايرادات الدولة العراقية عموما ومحافظة بابل خصوصا.
واضاف الطفيلي، انه "وبعد قرار اليونسكو فاننا لدينا كل الثقة بان يتم تسخير الجهود للنهوض بهذا المعلم الحصاري والتراثي المهم ليكون صرحا يعطي رسالة ايجابية لكل دول العالم باهتمام العراق بالمعالم الاثرية"، لافتا الى ان "هنالك اموالا تم تخصيصها ضمن الموازنة الخاصة بالمحافظة لاعمار اثار بابل وكلنا امل بان يتم صرفها وفق اليات علمية حديثة لنهوض بواقع تلك المعالم الاثرية بالشكل الافضل".
واشار الى، ان "مدينة بابل الاثرية ليست مدينة سياحية فقط بل هي نقطة لتلاقي الكثير من وفود العالم وبما يصب في مصلحة ايرادات الدولة العراقية عموما ومحافظة بابل خصوصا"، مشددا على ان "قرار اليونسكو يجعل الحكومة الاتحادية تركز على ترميم البنى التحتية فيها وان يتم تقديم التسهيلات الكاملة للنهوض بها".
واكد الطفيلي ان "مدينة بابل الاثرية هي مدينة عريقة وصدرت منها ضمن الحقب الزمنية المختلفة الكثير من دساتير العالم وكانت عاصمة لدول العالم في فترات كثيرة وهي تضم الكثير من الخفايا وهنالك اثار غير معلنة حتى اللحظة ونتامل من الجهات المستكشفة الاطلاع على امور كثيرة ستكون ذات منفعة اكبر لايضاح اهمية المدينة ودورها على مر العصور".
وصوت أعضاء لجنة الآثار العالمية في منظمة اليونسكو، اليوم الجمعة، على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي.
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