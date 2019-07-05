اندلاع حريق داخل 'دار تراثي قديم' في منطقة باب الشرقي

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "حريقاً اندلع، اليوم، داخل احد الدور التراثية القديمة المشيدة من الخشب مقابل الاعدادية المركزية في شارع الجمهوري بمنطقة باب الشرقي".

وأشار إلى "حدوث انهيار جزئي في المنزل"، مبيناً أن "أكثر من خمسة فرق اطفاء تحاول السيطرة على الحادث".

