مستشار خامنئي: سنزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به بالاتفاق النووي الأحد المقبل

ونقلت "روسيا اليوم" عن ولايتي قوله، إن "رفع مستوى التخصيب سيكون متناسباً مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية".

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.



وأوضح روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري".

أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتبارا من الأحد المقبل.