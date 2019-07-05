أكد علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية للشؤون الدولية علي خامنئي، الجمعة، إن إيران سترفع تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتباراً من يوم الأحد المقبل.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أعلن في وقت سابق، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالمقدار الذي تحتاجه.
وأوضح روحاني أن "إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري".
أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتبارا من الأحد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار خامنئي: سنزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به بالاتفاق النووي الأحد المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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