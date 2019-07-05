السامرائي: نتمنى أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه اليونسكو بعد ادراج بابل على لائحتها

أعرب رئيس لجنة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية النيابية مثنى عبد الصمد السامرائي، الجمعة، التصويت على إدراج مدينة بابل على لائحة التراث العالمي، بأنه سيمثل رد اعتبار للحضارة الإنسانية وليس لحضارة بابل، متمنياً أن تفي الحكومة بالتزاماتها تجاه اليونسكو بعد ادراج بابل على لائحتها.

وقال السامرائي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "هناك العديد من المواقع الأثرية والمعالم الحضارية في العراق، والتي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي ، كما في محافظة صلاح الدين على سبيل المثال وخصوصا تلك التي تحتضنها مدينة سامراء لكن الحكومة تقاعست عن الوفاء بالتزامتها البالغة نحو ( ٨٠٠ الف يورو ) فقط تجاه منظمة اليونسكو، لتقوم بواجبها في رعاية آثار سامراء والحفاظ عليها"، متمنياً أن "لا يتكرر هذا التقاعس مع مدينة بابل الأثرية".



وأضاف أن "اللجنة المالية النيابية من جانبها تمكنت من إدراج تخصيصات مالية جيدة في قانون الموازنة لمشروع ( بابل عاصمة العراق التاريخية )، كما نجحت بتخصيص مبالغ أخرى لمشروع ( سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية)"، مؤكداً "ضرورة أن يتم صرف هذه المبالغ في تنفيذ مشاريع حيوية تخدم هذه المدن وتحولها إلى واجهة حضارية تعكس وجه العراق الحضاري العريق وتجعل منها وجهةً سياحية ليس للمواطنين العراقيين فحسب بل لكل السواح من مختلف دول العالم".

