قطار ينفصل عن عرباته في بغداد ويتسبب بعرقلة سير المركبات

انفصل قطار مخصص لنقل المنتجات النفطية عن عرباته في منطقة الدورة جنوبي بغداد، صباح الجمعة، ما ادى الى عرقلة مرور المركبات في المنطقة. وقال مراسل الخليج 365، إن قطارا مخصصا لنقل المنتجات النفطية انفصل عن عرباته قرب مصفى الدورة، جنوبي بغداد، مشيرا الى أن القطار واصل سيره بينما توقفت العربات امام حركة السيارات في تقاطع المصافي بالمنطقة المذكورة.



واشار مراسلنا، الى أن توقف عربات القطار تسببت بعرقلة مرور السيارات ما ادى الى زحام وانقطاع لحركة السير.

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