بوتين يهدي 'الخطيئة' للبابا فرنسيس

قدم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للبابا فرنسيس هدية غير تقليدية أثناء مراسم زيارته له صباح اليوم. وكان بوتين قد طلب من المخرج الروسي، أندريه كونتشالوفسكي، نسختين أصليتين من فيلمه Sin "الخطيئة"، الذي أخرجه عام 2018، عن حياة الرسام والنحات الإيطالي مايكل أنجلو. لكن أحدا لم يخطر بباله أن تقع إحدى هذه النسخ في يد البابا فرنسيس شخصيا، حيث أهداها بوتين له بمناسبة الزيارة. كما قدم بوتين إلى البابا أيقونة "القديسين بطرس وبول" وكذلك نسخة من ألبوم يتضمن أعمال مايكل أنجلو.





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