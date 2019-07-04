عضو بالأمن النيابية: تكميم الافواه باب من ابواب الفساد

وقال سروط في حديث لـ الخليج 365، ان "حرية التعبير عن الرأي حق كفله الدستور والقانون ونرفض رفضا قاطعا التجاوز على الحريات طالما كانت ضمن الاطر القانونية ودون التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة"، مبينا ان "الصحافة والسلطة الرابعة لها كل الاحترام والتقدير وندعمهم بشكل كبير وواضح، كما ندعم حرية التعبير عن الرأي ونقل المعلومة الوطنية بشكل شفاف لايضاح الحقائق للرأي العام".وأضاف سروط، أن "تيار الحكمة وضمن ثوابته قبل ذهابه الى المعارضة ومع وجودنا اليوم بالمعارضة التقويمية فاننا ندعم حرية الصحافة وندعم كل الجهود للنهوض بالسلطة الرابعة ومنحهم الحقوق الكاملة وتسهيل جهودهم للحصول على المعلومة من مصادرها الرسمية"، لافتا الى أن "التصريحات التي نسبت لقائد عمليات محافظة البصرة وتهديده باعتقال الصحفيين بحال تغطيتهم للتظاهرات هو امر غير مقبول ولم نكن نتمنى صدورها باي شكل من الاشكال".واكد سروط، أن "الصحافة من حقها نقل الحقيقة الواضحة واي تكميم للافواه باب من ابواب الفساد وستكون لنا وقفة داخل لجنة الامن والدفاع لمناقشة هذا الامر ووضع السبل والضوابط التي تمنع تكراره مستقبلا وبما يضمن حرية التعبير عن الرأي ونقل المعلومة بشكل شفاف ووضح".

يشار الى أن قائد عمليات البصرة الفريق الركن قاسم نزال توعد، امس الخميس، الاعلاميين، الذين يغطون التظاهرات غير المرخصة بـ"التوقيف".