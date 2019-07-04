روبن يعلن عن القرار الاصعب في حياته

روبن أعلن في بداية العام أنه لن يكمل مع بايرن ميونخ أكثر من موسم، ورحل في مايو الماضي عن العملاق البافاري وسط اهتمام من بعض الأندية في مقدمتهم إنتر ميلان.

روبن صرح بعد اعلانه الاعتزال: "هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، يمكنني الآن أن أخبركم بأنني لم ألعب كرة القدم مرة أخرى".

