مصر.. حبس مطربة بتهمة 'ممارسة الدعارة'

قضت محكمة جنح العجوزة في مصر، اليوم الخميس، بالحبس 3 سنوات للمطربة شيما بطلة كليب "عندي ظروف" الذي تسبب بأزمة كبيرة في مصر. وعاقبت المحكمة، بحسب موقع "روسيا اليوم"، 11 فتاة أخرى بالإضافة للمطربة، لاتهامهن بممارسة وتسهيل الدعارة، في القضية الشهيرة بـ"الاتجار بالبشر". وبالإضافة إلى ذلك تمت معاقبة 9 أشخاص من العاملين في مطعم بمنطقة المهندسين، بالحبس مددا تتراوح بين سنة إلى 3 سنوات لاتهامهم بالترويج وتسهيل الدعارة.

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