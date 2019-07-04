نفت وزارة الداخلية، الخميس، قيام وزيرها ياسين طاهر الياسري بالغاء هويات واجازات حمل السلاح.
وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الانباء التي اشارت الى قيام وزير الداخلية بالغاء هويات واجازات حمل وحيازة السلاح غير صحيحة".
ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصادرها الاصلية" .
ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصادرها الاصلية" .
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تنفي قيام وزيرها بالغاء هويات واجازات حمل السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.