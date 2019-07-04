الداخلية تنفي قيام وزيرها بالغاء هويات واجازات حمل السلاح

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الانباء التي اشارت الى قيام وزير الداخلية بالغاء هويات واجازات حمل وحيازة السلاح غير صحيحة".

ودعت الوزارة، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة في نشر الاخبار والحصول عليها من مصادرها الاصلية" .

