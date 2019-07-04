البنك المركزي يعلن ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار

اعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، ارتفاع اجمالي الاحتياطيات الأجنبية الى 72 مليار دولار، مبينا ان هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي يتَّبعها البنك وعن تنويعها بأستعمال ادوات آمنة.
واضاف أن "هذه الزيادة ناتجة عن السياسة الاستثمارية التي يتَّبعها البنك وعن تنويعها بإستعمال ادوات آمنة، الامر الذي يعزز الموقف الائتماني دوليا، ويعزز الثقة بالاقتصاد العراقي، فِي أطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار النقدي، وهو ما تؤكده مؤشرات سعر الصرف التي بقيت بحالة من الاستقرار المتوازن على مدى السنتين الماضيتين".
وتابع المصدر أن "تحقق هذه الزيادة جاء في ظل استمرار البنك بمبادراته التمويلية الداعمة للمشاريع الاستثمارية، ومنها مبادرة تمويل الـ5 ترليون دينار عراقي، لمشاريع قطاعات الإسكان والزراعة والصناعة، إضافة الى مبلغ الترليون دينار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تقليل نسب البطالة".
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