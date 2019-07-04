امانة بغداد تنوه الى قطع جزئي لطريق محمد القاسم مساء اليوم

اعلنت امانة بغداد، الخميس، عن قطع جزئي لطريق محمد القاسم وسط العاصمة مساء اليوم.
وقالت الامانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ستقوم امانة بغداد مساء اليوم الخميس بقطع جزئي في الطريق محمد القاسم للمرور السريع تحديداً للمقطع الممتد من النهضة وحتى الباب الشرقي".
وأضافت أن "سبب القطع هو لأغراض الصيانة والتي تشمل استبدال وصيانة مفاصل التمدد المتضررة والمفقودة وصيانة الجدران الساندة وارجاع المقاطع الزاحفة وتبديل وصيانة السياج الخارجي (الكايد ريل والهاند ريل) بالاضافة الى اكساء المقاطع المتضررة من الطريق".
ولفتت الامانة الى أن "توقيت القطع تمت مراعاة فيه العطلة الصيفية للمدارس والجامعات بالاضافة الى ان القطع جزئي اي سينتقل خط المسير الى الجانب الاخر ليكون بذلك ذهاباً وإياباً حتى اكمال الاعمال الخاصة بالطريق مع الإشارة الى تأثيث المسار بالعلامات المرورية الدالة والموجهة للطريق البديل".
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