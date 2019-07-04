انطلاق تظاهرة امام مبنى ديوان محافظة البصرة

تظاهر عشرات المواطنين البصريين، الخميس، على خلفية تصريحات قائد عمليات البصرة قاسم نزال التي هدد من خلالها الصحفين الذين يغطون تظاهرة المحافظة بالحبس.

وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن العشرات من المواطنين البصريين خرجوا، عصر اليوم، في تظاهرة امام مبنى ديوان المحافظة مطالبين بعدم التضييق عليهم والتعرض لهم اثناء تغطيتهم لأي احدث في محافظة البصرة، لاسيما بعد تصريحات قائد عمليات البصرة التي هدد من خلالها الصحفين الذين يغطون التظاهرات في المحافظة بالحبس.



وأضاف المراسل، أن الجماهير المتظاهرة طالبت قائد عمليات البصرة بتقديم اعتذار رسمي الى جميع صحفيي البصرة، لافتا الى أن الوقفة تأتي تأكيدا على قانون حماية الصحفيين ولا تستهدف اي شخصية في مدينة البصرة بل تناشد كل السياسيين ورجال الأمن للوقوف جنبا إلى جنب لتفعيل هذا القانون، بحسب احد المتظاهرين.