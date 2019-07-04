الحشد الشعبي يعلن مقتل ثلاثة عناصر من 'داعش' في وادي حوران

أعلنت قوات الحشد الشعبي، الخميس، عن قتل ثلاثة عناصر من "داعش" بعملية مسح أمني في وادي حوران بمحافظة الانبار. وقالت القوات في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قوة لواء حديثة في قيادة الحشد الشعبي في الأنبار نفذت عملية امنية في وادي حوران، حيث اندلعت على اثرها اشتباكات مع عناصر داعش الاجرامي في المنطقة".



وأضافت القوات، أن "الحشد الشعبي قتل ثلاثة عناصر من التنظيم قبل ان تحقق العملية كامل اهدافها".

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