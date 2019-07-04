'داعش' يتبنى تفجير تونس الانتحاري

أعلن تنظيم "داعش" اليوم الخميس مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي وقع بضواحي تونس العاصمة الثلاثاء الماضي، دون أن يسفر عن سقوط ضحايا أو إصابات. واعترف التنظيم بتفجير أحد انتحارييه نفسه بعد محاصرته من القوات الأمنية، فيما قالت وزارة الداخلية: "بعد محاصرته إثر عملية مطاردة بحي الانطلاقة بالعاصمة، تمكنت الوحدات الأمنية مساء الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار أيمن السميري (23 عاما)".



وكانت الوزارة قد دعت الاثنين الماضي في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى الإبلاغ السريع والأكيد عن "عنصر إرهابي يدعى أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري"، وذلك في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتجنبا للهجمات الإرهابية على تونس.

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