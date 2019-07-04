بالفيديو: مطالبات بتعبيد شوارع العاصمة... والمعالجات ترقيعية!

التخسفات وبروز بعض القطع الحديدية، سمة باتت دائمة لاغلب الشوارع الرئيسة والفرعية في بغداد. فالطرق والمجسرات تكاد لا تخلو من الحفر والمطبات، ما يسبب ازدحامات مرورية وحوادث كثيرة.

الجهات البلدية وعلى رأسها امانة بغداد، تنفذ عمليات ترقيعية لبعض الطرق في محاولة منها للتخفيف من حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها اصحاب المركبات بفعل التخسفات. فيما تؤثر اعمال الصيانة على الشوارع كونها تنفذ صباحا وتؤدي الى زحامات مرورية.



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