تعاني اغلب شوارع العاصمة بغداد من تخسفات كبيرة، جعلت من سائقي المركبات يطالبون الجهات المعنية بايجاد الحلول من اجل ايقاف الحوادث المتكررة بين الحين والاخر.
الجهات البلدية وعلى رأسها امانة بغداد، تنفذ عمليات ترقيعية لبعض الطرق في محاولة منها للتخفيف من حجم المخاطر الجسيمة التي يتعرض لها اصحاب المركبات بفعل التخسفات. فيما تؤثر اعمال الصيانة على الشوارع كونها تنفذ صباحا وتؤدي الى زحامات مرورية.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطالبات بتعبيد شوارع العاصمة... والمعالجات ترقيعية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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