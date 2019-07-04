اعتقال ثلاثة متهمين بالنزاع العشائري في الفضيلية

افاد مصدر امني، الخميس، بأن قوة امنية اعتقلت ثلاثة متهمين بالنزاع العشائري في منطقة الفضيلية ببغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "القوات الامنية القت القبض على ثلاثة متهمين اثر النزاع العشائري في منطقة الفضيلة ببغداد". Advertisements واضاف ان "هؤلاء اعتقلوا وفق المادة اربعة ارهاب". يذكر أن خمسة أشخاص بينهم نجل مدير الدفاع المدني ونجل شقيقه قتلوا، وأصيب سبعة آخرين، أمس الأربعاء، جراء نزاع عشائري في منطقة الفضيلية شرقي بغداد.



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