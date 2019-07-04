وزير الدفاع الإيراني يدعو نظيره العراقي لزيارة طهران

وجه وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، الخميس، دعوة إلى نظيره العراقي نجاح الشمري لزيارة طهران، وفيما اعتبر أن أمن العراق واستقراره يصب في مصلحة المنطقة، وصف العلاقات بين البلدين بأنها "نموذج يُضرب به المثل".
وأكد حاتمي على "ضرورة تنفيذ الاتفاقات الدفاعية العسكرية السابقة المبرمة بين الجانبين"، مضيفاً أن "العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الايرانية وجمهورية العراق، وطيلة أكثر من عقد مضى، بلغت وضعاً نموذجياً يضرب به المثل بفعل الإرادة والفهم المشترك لدى القيادتين السياسيتين للبلدين".
وأضاف: "نعتبر أمن العراق واستقراره وتقدمه يصب في مصلحة المنطقة، وقد دافعنا عنه دوما"، مشيراً إلى "دور القوات العراقية المسلحة في هزيمة الجماعات الارهابية وإرساء الاستقرار والامن في هذا البلد".
وأشار، إلى "ضرورة استمرار التشاور والتعاون الوثيق بين البلدين بشأن القضايا الاقليمية والثنائية"، موجها "الدعوة الى وزير الدفاع العراقي للقيام بزيارة إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
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