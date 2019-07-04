رسمياً.. لامبارد مدرباً لتشيلسي

ونشر النادي صورة توقيع عقد لامبارد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "بيته.. فرانك لامبارد مدرباً لتشيلسي".

ووقع الإنجليزي على عقد لمدة 3 سنوات، يعود من خلاله إلى ملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد إنجازاته كلاعب على مدار 13 عامًا.



"لامبارد" سيقود تشيلسي خلفًا لـ"ماوريسيو ساري"، الذي رحل عن الفريق في بداية يونيو الماضي لتدريب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي

وكان قائد البلوز السابق قد نجح في لفت الأنظار إليه بالموسم الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي للتواجد بالمباراة النهائية لتصفيات التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه في النهاية خسر أمام أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن لامبارد خلال مشواره كلاعب مع تشيلسي قد شارك في 648 مباراة، فاز خلالهم بـ11 بطولة أهمها دوري أبطال أوروبا في عام 2012.