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رسمياً.. لامبارد مدرباً لتشيلسي

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2019-07-04 | 10:18

رسمياً.. لامبارد مدرباً لتشيلسي

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أعلن نادي ، عن توصله لاتفاق رسمي مع "فرانك لامبارد" مدرب ديربي كاونتي من أجل قيادة الفريق بداية من موسم 2019-2020.
ونشر النادي صورة توقيع عقد لامبارد عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، قائلاً: "بيته.. فرانك لامبارد مدرباً لتشيلسي".

ووقع الإنجليزي على عقد لمدة 3 سنوات، يعود من خلاله إلى ملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد إنجازاته كلاعب على مدار 13 عامًا.


"لامبارد" سيقود تشيلسي خلفًا لـ"ماوريسيو ساري"، الذي رحل عن الفريق في بداية يونيو الماضي لتدريب يوفنتوس بطل .

وكان قائد البلوز السابق قد نجح في لفت الأنظار إليه بالموسم الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي للتواجد بالمباراة النهائية لتصفيات التأهل إلى الممتاز ولكنه في النهاية خسر أمام أستون فيلا.

الجدير بالذكر أن لامبارد خلال مشواره كلاعب مع تشيلسي قد شارك في 648 مباراة، فاز خلالهم بـ11 بطولة أهمها في عام 2012.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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