2019-07-04 | 10:18
356 مشاهدة
ووقع الإنجليزي على عقد لمدة 3 سنوات، يعود من خلاله إلى ملعب "ستامفورد بريدج" الذي شهد إنجازاته كلاعب على مدار 13 عامًا.
"لامبارد" سيقود تشيلسي خلفًا لـ"ماوريسيو ساري"، الذي رحل عن الفريق في بداية يونيو الماضي لتدريب يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي.
وكان قائد البلوز السابق قد نجح في لفت الأنظار إليه بالموسم الماضي، بعدما قاد ديربي كاونتي للتواجد بالمباراة النهائية لتصفيات التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ولكنه في النهاية خسر أمام أستون فيلا.
الجدير بالذكر أن لامبارد خلال مشواره كلاعب مع تشيلسي قد شارك في 648 مباراة، فاز خلالهم بـ11 بطولة أهمها دوري أبطال أوروبا في عام 2012.
كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. لامبارد مدرباً لتشيلسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.