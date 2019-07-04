عضو بالنزاهة: التحقيق مع جميع وزراء الكهرباء السابقين ضرب من الخيال

اعتبر عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، ان المطالبة بالتحقيق مع جميع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال، مبينا ان هذه المطالبة لا تخلو من ابعاد سياسية.

وقال العضو في تصريح تابعته الخليج 365، ان "إمكانية التحقيق مع جميع الوزراء السابقين للكهرباء ضرب من الخيال"، مبينا ان "أغلبهم خارج العراق".

واضاف ان "محاولة توسيع دائرة التحقيق لا تخلو من أبعاد سياسية"، مشيرا الى ان "المطالبات الحالية بالتحقيق مع الوزير الحالي، حرّكت جهات سياسية للسعي لتعميم أزمة الكهرباء على جميع الوزراء السابقين ونواب رؤساء الحكومات لشؤون الطاقة، لأجل تخفيف الضغط على الوزير الحالي وأن تكون المشكلة غير ملقاة على عاتقه".

وأكد أن "هذا الموضوع يحتاج وقتا"، لافتا الى أنّ "هذه الخطوة تأتي أيضا لتهدئة التظاهرات وتعطيلها، وانعقاد أمل المتظاهرين بأن يكون هناك تحقيق شامل مع وزراء الكهرباء، وهو في الحقيقة لا يمكن إجراؤه".

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وبين على أنّ "البرلمان الحالي غير معني بمتابعة ملف الوزراء في الحكومات السابقة، حيث يخص عمله الحكومة الحالية فقط"، موضحا انه "حتى إذا تحرّك بشأن الوزراء في الحكومات السابقة، فإنّ حراكه سيكون غير جدي ولا قيمة له".

اعلن النائب صباح الساعدي، تقديمه طلبا لرئاسة مجلس النواب يحمل تواقيع 76 نائبا بتشكيل لجنة تحقيقية مع جميع وزراء الكهرباء السابقين منذ عام 2006 وحتى الان.