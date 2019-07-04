2019-07-04 | 09:21
321 مشاهدة
يواجه منتخب البرازيل نظيره البيروفي في نهائي كوبا أميركا 2019.
سيتواجه منتخبا البرازيل وبيرو، يوم الأحد المقبل، الموافق 7 تموز، إذ يلتقي الفريقان في الحادية عشر بتوقيت بغداد على ملعب "ماراكانا".
أما منتخب الأرجنتين سيواجه تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وستكون يوم السبت القادم، الموافق 6 تموز، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.
يذكر أن البرازيل وبيرو قد التقيا في دور المجموعات، وحقق منتخب البرازيل فوزا بنتيجة 5-0.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موعد نهائي بطولة كوبا أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.