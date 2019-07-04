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تعرف على موعد نهائي بطولة كوبا أميركا

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2019-07-04 | 09:21

تعرف على موعد نهائي بطولة كوبا أميركا

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يواجه منتخب البرازيل نظيره البيروفي في نهائي كوبا أميركا 2019.
السيلساو مستضيفي البطولة، تأهلوا على حساب الأرجنتين بعد الفوز بنتيجة (2-0)، ومنتخب بيرو حقق الفوز على تشيلي، حاملة لقب النسخة الماضية، بثلاثية نظيفة.

سيتواجه منتخبا البرازيل وبيرو، يوم الأحد المقبل، الموافق 7 تموز، إذ يلتقي الفريقان في الحادية عشر بتوقيت بغداد على ملعب "ماراكانا".


أما منتخب الأرجنتين سيواجه تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وستكون يوم السبت القادم، الموافق 6 تموز، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

يذكر أن البرازيل وبيرو قد التقيا في دور المجموعات، وحقق منتخب البرازيل فوزا بنتيجة 5-0.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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