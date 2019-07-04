تعرف على موعد نهائي بطولة كوبا أميركا

السيلساو مستضيفي البطولة، تأهلوا على حساب الأرجنتين بعد الفوز بنتيجة (2-0)، ومنتخب بيرو حقق الفوز على تشيلي، حاملة لقب النسخة الماضية، بثلاثية نظيفة.

سيتواجه منتخبا البرازيل وبيرو، يوم الأحد المقبل، الموافق 7 تموز، إذ يلتقي الفريقان في الحادية عشر بتوقيت بغداد على ملعب "ماراكانا".



أما منتخب الأرجنتين سيواجه تشيلي في مباراة تحديد المركز الثالث، وستكون يوم السبت القادم، الموافق 6 تموز، في العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

يذكر أن البرازيل وبيرو قد التقيا في دور المجموعات، وحقق منتخب البرازيل فوزا بنتيجة 5-0.

