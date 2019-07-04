تقرير امريكي: نيران الحرب اذا اندلعت ستلتهم دولاً بينها العراق

وقال التقرير إنّ الحرب مع إيران لن تقتصر على الأراضي الإيرانية، بل ستمتدّ إلى العراق وسوريا ولبنان والمملكة العربية السعودية واليمن وخليج عُمان، اضافة الى اسرائيل، وحينها تغرق المنطقة كلّها بالحرب.وأشار التقرير إلى أنّ صاروخًا روسي الصنع أُطلق من سوريا، سقط في شمالي قبرص التركية عن طريق الخطأ، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية على سوريا، وذلك في الوقت الذي تزداد فيه التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي استهلّها مستشار الأمن القومي جون بولتون بتحذير من التهديدات الإيرانية في بداية أيار الماضي، وأعقبه توجه وزير الخارجية مايك بومبيو إلى العراق لمناقشة تلك التهديدات.

واضاف أن إيران تلعب دورًا في العراق وسوريا، وتقدم الدعم المالي لحزب الله في لبنان وعكسريًا عبر ترسانة صواريخ يبلغ عددها 150 ألف صاروخ، إضافةً الى جعمها الحوثيين في اليمن.



وبحسب التقرير فقد حذّرت إيران من أنّ الصراع مع الولايات المتحدة سيؤدي إلى هجمات على إسرائيل، إذ قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور "سيتم القضاء على إسرائيل خلال نصف ساعة في حال هاجمتنا الولايات المتحدة". ويوضح كاتب التقرير ، بأن هذا التصريح قد يعني احتمال حصول حرب بين "حزب الله" وإسرائيل، ويعني أيضًا فتح جبهة في غزة وسوريا.

إضافةً الى ما تقدّم، لفت التقرير الى أن إيران أنشأت قواعد في سوريا، وتدعم مجموعات في العراق، وتبيّن أنّ هدفها في سوريا أبعد من دعم النظام السوري، فهي تسعى إلى تأمين طريقها الى البحر، أي تأسيس ممر تسيطر عليه من سوريا إلى لبنان، ولهذا فإنّ جنوب لبنان وغزة وبعض الأماكن في سوريا ستكون ضمن بنك أهداف إسرائيل.

وأوضح تقرير المجلة أنّ إيران تجد أنّ الدور الذي تلعبه في اليمن والعراق وسوريا ولبنان، وكذلك مواجهتها للولايات المتحدة وحلفائها، كلّها أمور تدخل ضمن سياسة مترابطة.

من جانبه، تساءل موقع ibtimes إن كانت إسرائيل تتحضّر للحرب، ونقل ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز، خلال تعليقه على قرار إيران برفع مستوى تخصيب اليورانيوم، محذرًا من أنّ خطأ طهران يمكن أن يؤدي إلى حرب في المنطقة.

