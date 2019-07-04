التعليم العالي تقرر منح خمس درجات للطلبة الراسبين والمكملين

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منح خمس درجات لمعالجة حالات الطلبة الراسبين والمكملين، بينما بدأت اعلان النتائج النهائية لطلبة الكليات والمعاهد ضمن الدور الاول للعام الدراسي (2018 – 2019) بشكل تدريجي.

وقال مصدر مسؤول في الوزارة لصحيفة "الصباح" الرسمية، إن جامعات البلاد كافة بدأت اعلان نتائج الامتحانات النهائية بشكل تدريجي في الكليات والمعاهد بمختلف المراحل الدراسية بعد انتهاء عملية تصحيح الدفاتر الامتحانية وجمع درجات المعدل من اجل اعلان النتائج النهائية.



وأوضح أن الوزارة منحت خمس درجات للطلبة المكملين والراسبين على ان يتم استخدامها خلال الدورين الاول والثاني، من اجل تغيير حالة الطالب من راسب الى مكمل ومن مكمل الى ناجح، مبينا ان اللجان الامتحانية في الكليات الحكومية انهت عملية تصحيح عدد من المواد المشتركة بعد اجراء امتحان مركزي (موحد) لطلبة المراحل المنتهية في الكليات الحكومية والاهلية لعدد من المواد الدراسية التي تم اختيارها.