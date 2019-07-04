بالفيديو: نانسي عجرم غاضبة ...'لهون وبس'

نشرت الفنانة نانسي عجرم، فجر اليوم فيديو على حسابها عبر "تويتر"، من مطار بيروت وسط اكتظاظ الناس فيه.
وتابعت في تغريدة أخرى "بكل بلدان العالم بكون للمرأة الحامل والطفل الرضيع استثناءات.. إلا عنا.. يمكن لأن مفكرينا Option؟ يا حبايب قلبي هيدي من أبسط حقوق المرأة هيدا واجبكن تجاه كل امرأة. مش كافينا ريحة الزبالة بالمطار؟ والإهمال؟".
وتساءلت "ما عندكن ولاد أو ما بتحسوا بولاد الناس؟"، مشيرةً إلى أنه "راضيين بكل أزماتنا بكل الأوضاع اللي فارضينا علينا بس لما توصل لولادنا وأطفالنا.. لهون وبس".
وفي تغريدة أخرى قالت "هيدا لبنان اللي منتغنى في بكتب التاريخ؟ هيدا لبنان اللي بدكن تشجعوا السواح يزوروا؟ ولادنا الصغار صاروا شايفين وفاهمين بالعيوب اللي فارضينا حضراتكن علينا وانتوا ما كنتوا تحسوا! ساكتين ساكتين وبعدين؟ لوين آخدينا؟ عيب عليكن".
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