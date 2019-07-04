بالفيديو: أغنية ناصيف زيتون الجديدة تتخطّى المليون مشاهدة في 24 ساعة!

يواصل الفنان السوري ناصيف زيتون، طرح أغنيات ألبومه الجديد، تباعاً عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

وطرح زيتون أخيرا أغنية "كل يوم بحبك"، من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد، وتخطّت الأغنية المليون مشاهدة، في غضون 24 ساعة من طرحها.



وكان ناصيف زيتون قد نشر سابقا أغنية "تكة " التي لاقت أيضاً النجاح، وهي من كلمات ضياء العشا، ألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو من إخراج ريشا سركيس.