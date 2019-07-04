يواصل الفنان السوري ناصيف زيتون، طرح أغنيات ألبومه الجديد، تباعاً عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".
وطرح زيتون أخيرا أغنية "كل يوم بحبك"، من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد، وتخطّت الأغنية المليون مشاهدة، في غضون 24 ساعة من طرحها.
وكان ناصيف زيتون قد نشر سابقا أغنية "تكة " التي لاقت أيضاً النجاح، وهي من كلمات ضياء العشا، ألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو من إخراج ريشا سركيس.
وطرح زيتون أخيرا أغنية "كل يوم بحبك"، من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع جيمي حداد، وتخطّت الأغنية المليون مشاهدة، في غضون 24 ساعة من طرحها.
وكان ناصيف زيتون قد نشر سابقا أغنية "تكة " التي لاقت أيضاً النجاح، وهي من كلمات ضياء العشا، ألحان عمر الخير، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو من إخراج ريشا سركيس.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أغنية ناصيف زيتون الجديدة تتخطّى المليون مشاهدة في 24 ساعة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.